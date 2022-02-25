السفير محمود كارم: تقرير مصر للآلية الإفريقية يؤكد جهودها بمجال الحوكمة

أكد السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية الدور الذى تقوم به الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، في الامتثال الإفريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة الاتحاد الإفريقي للتنمية 2063.



جاء ذلك عقب مشاركته في الفعالية التي نظمتها وزارة الخارجية، بمناسبة إطلاق تقرير المراجعة الدورية الخاص بمصر في إطار الآلية الإفريقية، لمراجعة النظراء بحضور رؤساء البعثات الإفريقية والمنظمات الدولية المعتمدة في القاهرة، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الإعلامية والأكاديمية والإعلامية ورؤساء مراكز الأبحاث.



وأضاف «كارم»، أن التقرير الذي قدمته مصر يؤكد الجهود التي قامت بها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصةً ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر 2021، والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة، وكذا تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، فضلًا عن جهود مصر الحثيثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.



من الجدير بالذكر أن الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء هي مبادرة يتبناها عدد من الدول الإفريقية بينها مصر، وتختص الآلية بمجالات: الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية والإدارة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قد بدأت الآلية عملها بالفعل في 9 مارس 2003 كأداة إفريقية للرصد والتقييم الذاتي.

فيما كان أنهى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، استعداداته لعقد المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات المؤتمر يوم الأحد 27 فبراير 2022 ولمدة يومين.