الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو: القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة وقادرة على مواجهة الهجوم الروسى

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال الأمين العام للناتو ينس ستولتبرج، اليوم، إن القوات الأوكرانية تقاتل بشجاعة وهي قادرة على مواجهة الهجوم الروسي. 

وأضاف الأمين العام للناتو: «نواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا لا سيما أنظمة الدفاع الجوي». 

وأشار الأمين العام للناتو إلى أنهم على اتصال مباشر مع الحكومة الأوكرانية. 

وأثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل في أوكرانيا، الذي جاء بعد أشهر من التوتر والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تجنب حرب، موجة من الإدانات الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا الآن.

وقال جوتيريش: «الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا. هذه أتعس لحظة في ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة».

القوات الأوكرانية أوكرانيا مواجهة الهجوم الروسي روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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