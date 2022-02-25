الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الشناوى: صن داونز فريق كبير فى إفريقيا.. والأهلى هدفه الفوز

جريدة الدستور

قال محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق هدفه الفوز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا السبت، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الشناوي أن صن داونز من الفرق الكبيرة في قارة إفريقيا، وهناك حالة من التركيز لدى كافة لاعبي الأهلي من أجل تخطي عقبة المنافس الجنوب إفريقي.

وأضاف الشناوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونز الذي عُقد اليوم: «نُدرك أهمية المباراة بالنسبة لنا، حيث نسعى للحصول على نقاطها الثلاث من أجل المُضي قُدمًا في طريق تصدر المجموعة واستكمال رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقي الذي حققه الأهلي في آخر نسختين».

 

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