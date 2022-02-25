مواهب المستقبل.. المتعة مستمرة فى منافسات الدوم

شهدت الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم»، التى عرضت، أمس، منافسة شديدة بين الشباب المتقدمين فى مجالات المسابقة الثلاثة: «التمثيل والغناء والتقديم التليفزيونى»، وسط احتفاء كبير من الجمهور والمتابعين، فى ظل المواهب الحقيقية والعروض الجذابة التى قدمها البرنامج.

وتصدر البرنامج قوائم البحث على منصات ومواقع التواصل الاجتماعى، وأقبل المتابعون بشغف على مشاهدة مقاطع الفيديو التى تعرض الاختبارات، التى يستغرق كل منها ٦٠ ثانية فقط.

التمثيل ظهور ابن ناصر سيف.. متسابقة للجنة: «إلهى تنستروا».. ويسرا تشكر الشركة المتحدة

اختبرت لجنة تحكيم فئة «التمثيل»، المكونة من الفنانين يسرا وعمرو يوسف، والمخرج مروان حامد، عددًا كبيرًا من الشباب، وبمجرد انتهاء الفعاليات الخاصة بالمرحلة الأولى، وجهت يسرا الشكر إلى شركتى «المتحدة للخدمات الإعلامية» و«ميديا هب»، على إنتاج وتنفيذ برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب.

وأبهر المتسابق نزار ناصر سيف، ابن الفنان ناصر سيف، لجنة التحكيم بموهبته الخاصة، وقدرته الفائقة على التمثيل، وفى بداية تقديمه لنفسه، سأله الفنان عمرو يوسف، عما إذا كان نجل الفنان ناصر سيف أم لا، فأجابه بأنه ابنه بالفعل.

وأشادت يسرا بأداء «نزار» فور انتهائه من تقديم مشهده، قائلة: «من غير واسطة هقول أوك»، وأيدها عمرو يوسف الذى تحدث إلى المتسابق مُشيدًا بعدم اعتماده على اسم والده، وتقدمه للبرنامج لاختبار موهبته، مضيفًا: «مفيش واسطة فى الدنيا هتدخلك قلب الجمهور، ماحصلتش، وشوفنا ناس كتير».

ولفت المتسابق سعد سمير، ابن محافظة المنوفية الصغير فى السن، الأنظار إليه بموهبته الكبيرة، وأشادت لجنة التحكيم بأدائه، وقال له الفنان عمرو يوسف: «هختارك وهديلك صوتى قبل أن تؤدى مشهدك التمثيلى، نظرًا لأدائك المميز فى تقديم نفسك».

وسألت يسرا المتسابق عن سنه، فأجاب بأن عمره ١٨ عامًا فقط، فتعجبت من طلته المميزة، وبعد تقديمه مشهده وحصوله على تصفيق حار من الجمهور، قالت له: «الجمهور هو من أعطاك صوته».

وتفاعلت اللجنة مع أداء «سعد»، وحصل على أصوات أعضائها بالإجماع، وبمجرد خروجه من المسرح، علق المتسابق على مشاركته، قائلًا: «كنت متوتر لكن الباور والحماس جعلنى أتغلب على كل التوتر، وأخطف قلوب الجمهور واللجنة».

وقدم المتسابق محمد بكرى «مونولوجًا» رائعًا، طرح خلاله شخصيتين مختلفتين، وأشادت لجنة التحكيم بأدائه الفريد، وقال له عمرو يوسف: «اختارتك بعد ٣٠ ثانية فقط من التمثيل وشعرت بمستواك المميز»، وشاركته النجمة يسرا والمخرج مروان حامد الرأى نفسه.

كما حصل المتسابق مروان الشافعى على تصفيق لجنة التحكيم، بعدما قدم مشهدًا تراجيديًا لممثل يحلم بالبطولة المطلقة، متمنيًا الحصول على فرصة للتمثيل وأداء البطولة، وكان أبرز جملة قدمها خلال أدائه: «أنتم مش أحسن منى ولا أنا أقل منك.. نفسى فى البطولة».

وتفاعل الجمهور مع أداء المتسابق، وقررت يسرا اختياره قائلة له: «أنا مع الجمهور»، بينما قال له المخرج مروان حامد: «أداؤك مش ممتاز لكن اختياراتك ذكية علشان كدة هختارك».

وأعطت يسرا فرصة أخرى لاثنين من المواهب لم يحالفهما الحظ، وهما «مريم» و«محمد»، وطلبت من «كونترول» البرنامج بأن يعطيهما فرصة ثانية على خشبة المسرح من أجل إعادة اختبارهما مرة أخرى، ثم طلبت من «مريم» الدخول مرة أخرى لخشبة المسرح وتقديم عرض مختلف، وقدمت ابنة محافظة البحيرة مشهدًا دراميًا مليئًا بالمشاعر الإنسانية، لتجمع لجنة التحكيم على اختيارها، وقالت لها يسرا: «شوفتى لما اختارتى صح كان فيه فرق إزاى». كما طلبت يسرا من المتسابق الثانى «محمد» تقديم عرضه مرة أخرى، وقالت له: «أنت شبه الفنان محسن محيى الدين وتحتاج للكثير من التدريب خلال الفترة القادمة»، ولم توافق عليه لجنة التحكيم بالإجماع.

واختطفت متسابقة قلوب الجمهور ولجنة التحكيم، حين قدمت مشهدًا رائعًا، وبعد اختيارها أطلقت «زغرودة» تعبيرًا عن سعادتها بالفوز، ودعت لأعضاء اللجنة بالعبارة الشهيرة للفنانة بدرية طلبة: «إلهى تنستروا».

الغناء عمرو مصطفى يفاجئ الجميع بـ«تعالى مصر»

شهدت مسابقة الغناء ظهور مواهب مميزة للغاية مع نهاية التصفيات الأولى، وأشادت لجنة التحكيم المكونة من الفنان والملحن حميد الشاعرى والملحن عمرو مصطفى والشاعر الغنائى أمير طعيمة، بأصوات المتسابقين، متوقعة لهم مستقبلًا باهرًا.

وقدم المطرب عمرو مصطفى مع نهاية التصفيات أغنيته الوطنية التى أهداها لمصر باسم «تعالى مصر»، التى تغنى فيها بجمال المعالم السياحية المصرية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وسجد المتسابق كريم زيدان شكرًا لله على المسرح، تعبيرًا عن فرحته باختياره واجتياز المرحلة الأولى، فى ظاهرة متكررة خلال فعاليات المرحلة الأولى، وحصل المتسابق حازم عماد على إشادة وتصفيق هائل من الجمهور ولجنة التحكيم، وطلب منه عمرو مصطفى الغناء مرة ثانية.

وقدم المتسابق أغنية لعمرو مصطفى اسمها «إدينى فرصة»، وقال له المطرب والملحن: «إنت معانا فى (الدوم) على طول، نظرًا لبراعتك وصوتك المميز».

التقديم التليفزيونى لميس الحديدى ونجوى إبراهيم: «إياكم والتصنع»

قدم الشباب المتنافسون فى فئة «التقديم التليفزيونى» أداءً مميزًا، ونجحوا فى خطف أنظار أعضاء لجنة التحكيم، المكونة من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدى وجاسمن طه زكى. ووجهت لميس الحديدى ونجوى إبراهيم نصائح للمتسابقين، بألا يتصنعوا أصواتًا أو شخصيات، مطالبتين إياهم بعدم ترخيم الأصوات أو التحدث بشكل مختلف عن مستوى أصواتهم الحقيقية.

وقدم المتسابق مينا ويليام نفسه للجنة التحكيم، قائلًا إنه خريج كلية الهندسة، وسألته لميس الحديدى: «طالما هندسة إيه اللى جايبك هنا.. إيه اللى جاب القلعة جنب البحر؟»، وسط ضحك من الجمهور، وبعد تقديمه موهبته وافقت عليه اللجنة بالإجماع.

وطلبت اللجنة من المتسابق عبدالرحمن أبوالعلا، من محافظة كفرالشيخ، تطوير نفسه، ومنحته فرصة ثانية، بشرط أن يتمرن كمراسل.

وقدمت المتسابقة فرح الخولى أداء مميزًا استطاعت من خلاله الحصول على موافقة لجنة التحكيم التى أشادت بها بشكل كبير.