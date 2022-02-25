الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى حريق مزرعة دواجن بكفرالشيخ

حريق مزرعة دواجن
حريق مزرعة دواجن

تسبب حريق بمزرعة دواجن في قرية أريمون التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ في إصابة شخص باشتباه في كسر بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة وتمكنت سيارات الدفاع المدني من إخماد الحريق.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن كفرالشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفرالشيخ، يفيد بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية أريمون التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ.

وانتقلت سيارات الاطفاء لموقع الحريق، وتمكنت من إخماده، وأصيب محمد عبدالسلام محمد، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وتم نقله لمستشفى كفرالشيخ العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار حصر الخسائر في الدواجن النافقة جراء الحريق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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