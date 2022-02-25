عصام كاريكا يتعاون مع صابرين ليلي في أغنية «فتحت الفيس»

تعاون المطرب والملحن عصام كاريكا مع المطربة التونسية صابرين ليلى في أغنية جديدة تحمل أسم «فتحت الفيس» وطرحت الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ومن جانبها أعربت المطربة التونسية صابرين ليلى في تصريحات صحفية عن سعادتها بردود الأفعال الأولى حول أغنيتها «فتحت الفيس» وتعاونها مع الملحن عصام كاريكا والموزع باسم منير والشاعر محمد حجازي ومهندس الصوت محمد جودة.

وأضافت أن أغنية «فتحت الفيس» تحمس لها بشكل كبير خاصة وأن الكلمات مختلفة وقريبة من الجمهور مما دفعها لتقديمها على الفور وغناءها، مشيرة إلى أن عصام كاريكا أضاف للأغنية بشكل كبير من حيث اللحن متمنية التعاون معه في أعمال جديدة الفترة المقبلة.