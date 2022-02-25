ضبط طالب أصاب زميله فى وجهه بسلاح أبيض بالقاهرة

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على طالب أصاب آخر فى وجهة بسلاح أبيض بمنطقة التجمع الأول.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم تامر عبدالشافى، رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفاده تلقيه بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصاب أمام أحد المطاعم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين أ ص، 15 سنة ، طالب، مقيم بالتجمع الأول ، وزميله ك م، 15 سنة، مقيم بالمعادى، بسبب خلافات سابقة بينهم قام على إثرها الأول بالتعدى على زميله بسلاح أبيض فى وجهه وتسبب فى إصابته بإصابات خطيرة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتحرر المحضر رقم 2879 جنح قسم التجمع الأول لسنة 2022 وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.