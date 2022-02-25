محمد رياض يخوض السباق الرمضانى بـ«الاختيار 3»

كشف الفنان محمد رياض عن خوضه السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل «الاختيار 3»، مؤكدًا أنه وقّع العقد ليكون أول عمل يشارك به هذا العام في ماراثون 2022.

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»: «الحمد لله على مشاركتي في عمل ضخم وكبير ووطني مثل الاختيار 3، ولكن مش هقدر أقول أي تفاصيل زيادة عن الشخصية والدور، كل اللي أقدر أقوله هو وعدي للناس إن العمل هيكون مميز ومختلف ضمن باقة كبيرة من النجوم».

ودخل المخرج بيتر ميمي، في معسكر مغلق لتصوير الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» الذي حقق نجاحًا كبيرًا بجزأيه؛ الأول الذي خاض بطولته الفنان أمير كرارة، والثاني الذي خاض بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، أما الجزء الثالث يخوض بطولته كريم عبدالعزيز وأحمد السقا وأحمد عز.

ويشارك أحمد السقا في بطولة مسلسل «الاختيار 3» إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ومن المقرر عرضه في رمضان 2022، وكان أحمد السقا قد ظهر في الجزء الأول من المسلسل في شخصية الضابط الذي حقق مع الإرهابي "هشام عشماوي".

مسلسل «الاختيار 3»

تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة كوكبة من النجوم منهم: "كريم عبدالعزيز، أحمد السقا، أحمد عز، درة، محمد العمروسي، صبري فواز، ياسر جلال، خالد الصاوي، أحمد بدير، صلاح عبدالله، شريف حافظ، أمير المصري".

مسلسل الاختيار

أحداث الموسم الثالث من مسلسل الاختيار فمن المنتظر أن تدور أحداث المسلسل حول فترة حكم الإخوان لمصر وما الأحداث التي عايشتها البلاد، فتداول بعض المواقع الفنية أن الفنان صبري فواز هو من سيقوم بتجسيد شخصية الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي، على أن يمثل شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي ياسر جلال.

كما انتشر الكثير من الأخبار عن ظهور النجم أمير كرارة بطل الجزء الأول في الجزء الثالث، هذا بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في شخصية الشهيد أحمد المنسي.