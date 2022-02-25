العثور على جثة سيدة مسنة «متعفنة» داخل شقتها بحلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة متعفنة داخل شقتها بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم إخطارًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة فى الستينيات من العمر متعفنة، ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أى إصابات ظاهرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وبإجراء التحريات الأولية تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن السيدة تقيم بمفردها، تمت إحالة المحضر للنيابة العامة.