الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة سيدة مسنة «متعفنة» داخل شقتها بحلوان

جثة سيدة مسنة
جثة سيدة مسنة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة مسنة متعفنة داخل شقتها بمنطقة حلوان.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتلقيهم إخطارًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة فى الستينيات من العمر متعفنة، ترتدي كامل ملابسها ولا توجد بها أى إصابات ظاهرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وبإجراء التحريات الأولية تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن السيدة تقيم بمفردها، تمت إحالة المحضر للنيابة العامة.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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