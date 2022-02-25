مخرج كليب «أيام» يكشف كواليس تصويره بأسلوب «One Shot take»

كشف المخرج أحمد وهبة كواليس تصوير فيديو كليب أغنية «أيام» للمطرب وائل الفشني التي طرحت يوم الثلاثاء الماضي عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وصورها بأسلوب One Shot take.

وقال المخرج أحمد وهبة في تصريحات صحفية إن الكليب يجسد الواقع الإنساني بشكل مختلف ومميز بتكنيك جديد لأول مرة لعمل درامي يتعدى الثلاثة دقائق باستخدام تقنية One Shot take أي أن الكاميرا تقوم بتصوير الكليب كاملا مرة واحدة دون أي تقطيع أو إضافة، مشيرا إلى أن هذا أسلوب فني صعب ليظهر النقلات بين المشاهد بسلاسة واحترافية دون أن يحدث أخطاء تمثيلية أو إخراجية ولكنه يعطي بعد درامي واقعي للمشاهد.

وأضاف «وهبة» أنه ركز بشكل أساسي على تقلبات المشاعر الإنسانية بين الحزن والمنح ثم السلب عنوة ليرمز بشخصيات الكليب إلى الأرض، ليؤكد على أن هذا واقع تعيشه البلاد العربية منذ العصور القديمة، مشيرا إلى أنه قام بتشبيه كل غرفة بفترة زمنية مختلفة من ديكور وملابس من الأربعينات ثم الثمانينات لتنتهي بعصرنا هذا ليؤكد على فكرة مرور ما يقرب من 70 عاما من الظلم.

وتابع أنه وجد صعوبة في إيجاد موقع التصوير خاصة وإنه كان يحتاج 3 شقق سكنية قديمة مفتوحة على بعضها وتم التصوير في منطقة وسط البلد، مؤكدا أن هذا النوع من أسلوب الإخراج اول مره يقوم بتنفيذه لعمل درامي تزيد مدته عن ثلاثة دقائق وهو من الأساليب النادرة في مصر لذلك واجهوا صعوبة في تحضير المشاهد والانتقال بين مشهد وآخر في مدة لا تتجاوز الـ ١٠ثوان كما كان هناك صعوبة في أن يقوم الممثل بنقل مشاعره من السعادة إلى الحزن بمشاعر مختلفة بشكل سريع.

كليب «أيام»

واستكمل أن صعوبة التصوير بهذا الأسلوب هو وجود ما يقرب من 60 فرد وراء الكواليس كل منهم له خط سير محدد يتجهون خلاله ليقوموا بوظائفهم دون تعطيل حركة الكاميرا.

وعن فكرة ان السلب ليس فقط سلب المنزل بل الحضارة و الفكر و الثقافة و التاريخ والتي ظهرت خلال مشاهد وكلمات الفيديو كليب قال انه جسد ذلك في مشهد الطعام حيث أخذ الثنائي الآخر وصفة الطعام من أصحاب المنزل وقاموا أيضا بسلبهم العود الخاص بهم ليرمز لفنهم و حضارتهم، و عدم توافق البرواز الخاص بالثنائي الثاني على الحائط ليدلل أن هذا ليس مكانهم وان الثنائي الأول بقوا فيه حتى تطبع المكان بهم و تركوا أثرا سلب منهم، و ترك وهبة الجمهور المشاهد يفهم القصة الدرامية بطريقته.

كليب «أيام»

وأكد "وهبة" أنه اهتم باحتواء الديكور على مجموعة من ألعاب الأطفال في المشاهد وأن تلك الألعاب تعود لأطفال غزة فهي ألعاب حقيقية تخص أطفال توفوا في انفجار لذلك نجد بعضها مفقود أجزاء منه أو محترقة، مشيرا إلى ان السكينة المخبأة ترمز للأذى الداخلي المكمون لدى الثنائي الثاني رغم احتواء و حب الثنائي الأول لهم، كما إنه قصد ان ينهي الفيديو كليب بمشهد مميز الطرد من المنزل وإعطاء طفلهم مفتاح المنزل ليؤكد علي ان المنزل سيعود يوما ما علي يد الطفل الصغير.

كليب «أيام»

أغنية "أيام" من إخراج أحمد وهبة وغناء وائل الفشنى بالتعاون مع الموسيقار أحمد نوارة، وشارك في التمثيل كل من ليلى فوزي، حسنين، بطلة المسرح ايمان و الوجه الصاعد أنس.

يذكر أن المخرج أحمد وهبة قام بإخراج الكليب الخاص بأغنية "مليونير" للنجمة نيللي كريم وآسر ياسين والتي تخطت نسبة مشاهدتها 32 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

كليب �أيام�