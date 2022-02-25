الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائب الشيوخ: توجه مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة نحو الاقتصاد الأخضر

النائب سيد جمعة
النائب سيد جمعة

قال عضو مجلس الشيوخ، السيد جمعة، إن خطوات مصر في مجال التحول للاقتصاد الأخضر، جادة ومتوالية وعبر مشاريع عديدة في مجال الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، مثل الغاز الطبيعي وغيرها، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في البلاد.

ولفت جمعة، إلى الأهمية الكبيرة التي تنطوي عليها توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بدءا من مراحل التجميع ووصولا إلى مرحلة التصنيع المتكامل.


وأضاف، أن توجه الدولة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، مع الأخذ في الاعتبار مردود ذلك اقتصاديا وبيئيا وصحيا على المواطنين، يضاف لهذا توجيهات الرئيس بأن تكون أسعار السيارات الكهربائية اقتصادية، ونشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق داخل البلاد، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

 

واختتم نائب الإسكندرية، بأن الاتجاه نحو صناعة السيارات الكهربائية، خطوة كبيرة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، تجذب استثمارات كبيرة في البلاد وتواكب التطور العالمي والحفاظ على البيئة وتقليل عوادم السيارات التقليدية، بما يساعد على تقليل حدة التغير المناخي.

 

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بتعزيز التعاون مع الشركات من القطاع الخاص لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بداية بمراحل التجميع وصولاً إلى التصنيع المتكامل، بما يتماشى مع التوجه العالمي المتنامي في هذا الصدد، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، مع ضمان أن تكون أسعار السيارات اقتصادية، وعلى أن يتم العمل في هذا الإطار بشكل متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن الكهربائى للسيارات على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، بما فيها محطات الشحن متناهية السرعة.

الطاقة الكهربائية القطاع الخاص الغاز الطبيعي السيارات الكهربائية صناعة السيارات الطاقة النظيفة التغير المناخي جذب استثمارات توطين صناعة السيارات الكهربائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

البديل الآمن.. كيف نجحت مصر في التخلص من العشوائيات؟

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا

أمريكا تطالب إسرائيل بالتصويت لإدانة روسيا فى مجلس الأمن