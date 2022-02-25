الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب صدمه قطار فى البدرشين

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه اصطدم به قطار في منطقة البدرشين، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقي اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد بمصرع شخص في حادث تصادم قطار بمنطقة البدرشين.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد مختار، مفتش مباحث قطاع الجنوب، والمقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث قسم البدرشين، إلى موقع الحادث وتبين اصطدام قطار بشخص أثناء مروره إلى الجانب الآخر من شريط السكة الحديد بمنطقة الكوبري التاني أمام موقف المرازيق بالبدرشين.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفي في العقد الثالث من العمر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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