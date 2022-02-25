الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل حديث الولادة فى أحد شوارع الطالبية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحرياتها للعثور على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الكونيسة بالطالبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة الكونيسة التابعة لقسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع العثور على جثة الطفل، وتبين أنه حديث الولادة ملقى في أحد شوارع منطقة الكونيسة بالطالبية.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف هوية مرتكبي الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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