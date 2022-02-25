الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المفتاح الذهبي».. حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت من «الدوم» الليلة

الدوم
الدوم

يعرض مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية في برنامج «الدوم» وسيشهد مرحلة جديدة وهي «المفتاح الذهبي» بحضور أعضاء لجان تحكيم المرحلة الثانية النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار نادر العباسي.

كما تضم الحلقة التي ستعرض في تمام الساعة 11 على قناة On، مفاجآت عديدة وتقديم فقرات استعراضية على أعلى مستوى في حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».

لميس الحديدى أمير المتحدة للخدمات الإعلامية المواهب الرسم الشركة المتحدة عمرو مصطفى رسم يوم شركة المتحدة المتسابق الليل شركة المتحدة للخدمات الإعلامية حميد الشاعري إعلامية

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وائل لطفي

النخبة والناس

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