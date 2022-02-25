«المفتاح الذهبي».. حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت من «الدوم» الليلة

يعرض مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية في برنامج «الدوم» وسيشهد مرحلة جديدة وهي «المفتاح الذهبي» بحضور أعضاء لجان تحكيم المرحلة الثانية النجمة ليلى علوي والمخرج تامر محسن والموسيقار نادر العباسي.

كما تضم الحلقة التي ستعرض في تمام الساعة 11 على قناة On، مفاجآت عديدة وتقديم فقرات استعراضية على أعلى مستوى في حلقة استثنائية مليئة بالمفاجآت.

برنامج «الدوم» من إنتاج الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية ومن إنتاج شركة «ميديا هب سعدي - جوهر».