الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية»: الجيش الأوكرانى نشر صواريخ «جراد» فى كييف لاستهداف قواتنا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم، أن الجيش الأوكراني نشر منصات لإطلاق صواريخ "جراد" في مناطق سكنية بكييف لقصف مطار "هوستوميل" الاستراتيجي القريب من العاصمة، الذي تتجمع فيه القوات الروسية.

وقال كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية: "تقول الاستخبارات إن منصات لإطلاق صواريخ جراد نُشرت في ميدان شيفتشينكو في كييف لضرب منطقة مطار هوستوميل"، مضيفا أن "مستشارين من البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) علّموا قيادة الجيش الأوكراني كيف ينشرون منصات الصواريخ في مناطق سكنية لاستفزاز نيران مضادة على السكان المحليين".

وتابع أن "استخدام المناطق السكنية من جانب نظام كييف كستار لمواقع إطلاق النار لأنظمة المدفعية الخاصة بهم جريمة حرب. نعلم هذا النمط جيدا. تُستخدَم هذه التكتيكات من جانب الإرهابيين الذين توجههم وكالة الاستخبارات المركزية في الشرق الأوسط وبلدان أخرى"، على حد قوله.
 

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