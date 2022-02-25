مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرة في حي "الشيخ جراح" بمدينة القدس المحتلة، تضامنا مع سكانه، ردد خلالها المشاركون هتّافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إلى مساندة أهال الحي ودعم صمودهم.



وأكد أهالي الحي، في بيان مشترك، ثباتهم في منازلهم وأراضيهم، ووجهوا رسالة إلى الاحتلال بأن المقدسيين الذين انتصروا مرارًا وتكرارًا خلال السنوات السابقة، لن يتوانوا عن الدفاع عن الحي وعن مدينة القدس عامة.



كان أهالي الشيخ جراح وجهوا الدعوة إلى إقامة صلاة "جمعة الغضب" فوق أراضيهم وتكثيف الرباط فيها، إسنادا للعائلات المهددة بالتهجير والإخلاء القسري، وللتصدي للمستوطنين الذين يواصلون اقتحام الحي واستفزاز الأهالي بحماية قوات الاحتلال.



ويخيم التوتر على أهل حي الشيخ جراح للأسبوع الثاني على التوالي، عقب إقامة عضو كنيست الاحتلال المُتطرف إيتمار بن جفير لمكتب له في أرض عائلة سالم، وسط حصار احتلالي على أهالي الحي والمُتضامنين معهم.