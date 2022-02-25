الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة 20 فريقا.. اختتام منافسات دوري كرة القدم للبراعم ببني سويف

اختتام منافسات دوري
اختتام منافسات دوري كرة القدم للبراعم ببني سويف

اختتمت منافسات دوري كرة القدم للبراعم والذي نظمته إدارة الرياضة بمديرية الشباب، في الفترة من 2 إلى 24 فبراير الجاري، واستضافة نادي الشباب الرياضي، حيث حضر الحفل الختامي، محمد عبد التواب مدير ادارة الرياضة، وهانى ناجى مدير ادارة شباب وسط بنى سويف، الكابتن توني عثمان  رئيس نادى جمعية الشبان المسلمين ببنى سويف والكابتن عماد عبد الخالق، والأخصائئين الرياضيين بالإدارة.

وأوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، أن منافسات الدورى شارك فيه 20 فريقاً من البراعم من مواليد 2008/2009، و2010/2011، والذي أسفر عن فوز فريق تليفونات بني سويف بالمركز الأول وكأس الدورة، فيما حل فريق أكاديمية Clup في المركز الثاني، وحصل فريق أكاديمية ليدز على المركز الثالث،  بالنسبة لمرحلة البراعم مواليد 2008/2009، في حين فاز مركز شباب سمسطا بالمركز الأول وكأس البطولة، وبالمركز الثاني نادي الشباب الرياضي،  بينما حصل مركز شباب أبوصير الملق على المركز الثالث في المرحلة السنية للبراعم من مواليد 2010/2011.

وشهد الحفل الختامي  تسليم كؤؤس الدورة ومكافأت الفوز لأصحاب المراكز من الأول حتى الثالث في كل مرحلة، بالإضافة إلى تكريم العاملين بادارة الرياضة الحاليين، بحانب المحالين الذين بلغوا سن المعاش، فضلاً عن تكريم أسماء المتوفين منهم، وتم توزيع الدروع وشهادت التقدير على المكرمين وذويهم.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

بني سويف الشباب والرياضة أكاديمي المركز الثالث مديرية الشباب الشبان المسلمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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