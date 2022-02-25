رسالة من وكيلة أعمال موسيمانى لإدارة الأهلى قبل مواجهة صن داونز

دعمت مويرا موسيماني، زوجة ومديرة أعمال بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي، الفريق قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

يلتقي الأهلي غدًا في تمام التاسعة مساءً مع صن داونز، ضمن لقاءات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة.

وكتبت مويرا عبر حسابها على منصة تبادل الصور والتواصل الاجتماعي، إنستجرام: "كل التوفيق لنادي القرن، الرئيس ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، ونحن المشجعين، النادي الأهلي أكبر من أي شخص".

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