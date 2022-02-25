محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمحطة تسمين الماشية جنوب بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمحطة تسمين الماشية جنوب المحافظة.

واطلع محافظ بورسعيد على الإجراءات المتبعة بالمحطة لضمان تحقيق أفضل مستوى من تربية الماشية، مؤكدا إن المحطة حققت أعلى معدل نمو في تربية وإنتاج اللحوم على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المشروع يتكون من محطتين إحداهما محطة (أ) وتشمل 4 حظائر، والأخرى محطة (ب) وتشمل حظيرتين، فضلًا عن وحدة متكاملة لتجهيز وتصنيع اللحوم وتعبئتها للتوزيع على المستويين المحلي والدولي ومنافذ ثابتة، وسيارات ثلاجة كمنافذ متنقلة تنتشر في أنحاء المدينة، وساهمت في تحقيق الهدف الرئيسي منها وهو الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم الحمراء للمحافظة بعد تطويرها وتحويلها إلى مركز لتوزيع اللحوم للمحافظات المجاورة، وواحدة من أهم مراكز تصنيع اللحوم ومنتجات الألبان على مستوى مصر و تعد واحدة من أكبر المشروعات من نوعها على مستوى الجمهورية بطاقة 10 آلاف رأس ماشية.

وفي شأن آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أي طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة. مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم التأكد من جاهزية معدات الأحياء لرفع ٱثار الأمطار، وتم الدفع بعدد كبير من معدات سحب المياه وسيارات النافوري والفاكيوم بالتعاون مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، كما تم التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي و بالوعات تصريف الأمطار، مؤكدا أنه تتم المتابعة اللحظية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المحافظ بأن هناك أطقم فنية مدربة تتواجد بالأحياء للتعامل السريع مع أي مشكلة، مؤكدا انتشار سيارات كسح وشفط المياه بمختلف الأحياء.