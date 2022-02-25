الخارجية الأوكرانية: المستقبل الأمنى لأوروبا يتحدد فى أوكرانيا

أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن المستقبل الأمني لأوروبا يتحدد في أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، عن تدمير 80 دبابة و17 مروحية وطائرة و516 مدرعة روسية، فضلًا عن رصد ارتفاع في مستويات الإشعاع في مفاعل تشيرنوبل.

وكانت قد أفادت قناة "N-tv" الألمانية بأن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض عقوبات شخصية على كل من رئيس روسيا فلاديمير بوتين، ووزير خارجيتها سيرجي لافروف، على خلفية أحداث أوكرانيا.

ونقلت القناة، اليوم الجمعة، عن مصادر في الاتحاد الأوروبي أن الحديث يدور عن تجميد الأصول.

وسيتم اتخاذ القرار رسميًا اليوم الجمعة، حسب "N- tv"، التي تقول إن "الاتحاد الأوروبي قد وافق بالفعل على ذلك".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق عن حزمة من العقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، شملت أكثر من 300 برلماني روسي، وعددًا من المسئولين، بينهم وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إضافة إلى رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، ومذيع البرامج فلاديمير سولوفيوف.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في أوكرانيا منذ صباح الخميس، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

أثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في أوكرانيا والذي جاء بعد أشهر من التوتر والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تجنب حرب، موجة من الإدانات الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا الآن.

وقال جوتيريس: «الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا. هذه أتعس لحظة في ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة».