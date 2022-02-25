الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إغلاق القنصلية العامة التشيكية فى مدينة «لافيف» الأوكرانية

يان ليبافسكي
يان ليبافسكي

أعلن وزير الخارجية التشيكي "يان ليبافسكي"، اليوم الجمعة، أنه تم إغلاق قنصليتها العامة في مدينة "لافيف" الأوكرانية لأسباب أمنية، وذلك عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وقال ليبافسكي- في تصريحات نقلها راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- إنه يثمن موجة التضامن التي أظهرها الشعب التشيكي تجاه أوكرانيا عقب غزوها من قبل روسيا أمس الخميس.

وأضاف الراديو أنه تم أمس إغلاق السفارة التشيكية في العاصمة الأوكرانية (كييف) في أعقاب الهجوم، مشيرة إلى أن الحكومة أمرت بإغلاق القنصليتين الروسيتين في مدينتي "برنو" و"كارلوفي فاري" في التشيك، كما قالت إنها ستغلق قنصليتها في مدينتي "سانت بطرسبرج" و"ييكاتيرينبرج" في روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أمس الخميس عن بدء عملية عسكرية في دونباس بأوكرانيا، مشيرا إلى أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.

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