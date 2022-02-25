الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للإجراءات الروسية لحماية دونباس

بوتين
بوتين

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالعملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.
وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين ، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، حيث نوقشت تطورات الوضع فيما يتعلق بإجراء عملية عسكرية خاصة لحماية المدنيين في دونباس ونزع السلاح في أوكرانيا"، حسبما أوردت وكالة انباء روسية.
وأضاف الكرملين " أعرب شوكت ميرزييف عن تفهمه للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس خلال 48 ساعة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

الرئيس الألمانى: أتوسل إلى الرئيس بوتين أن يوقف الحرب

السفارة المصرية فى كييف: فتح الحدود بين أوكرانيا ورومانيا لعبور المصريين العالقين

يوميات الحرب «1».. ليست بالسلاح.. هكذا نفذت روسيا أولى ساعات الحرب ضد أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

حاتم حافظ

«لماذا لا تزرع شجرة؟».. حين يحررك خاطفك وسجّانك

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «1-2»

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بالتصويت لإدانة روسيا في مجلس الأمن

إسرائيل تعرض إرسال مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا

كيف رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية «عملية روسيا العسكرية»؟