رئيس أوزبكستان يعرب لبوتين عن تفهم بلاده للإجراءات الروسية لحماية دونباس

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف الوضع في أوكرانيا فيما يتعلق بالعملية عسكرية خاصة لحماية دونباس، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين.

وقال الكرملين: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين ، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزييف، حيث نوقشت تطورات الوضع فيما يتعلق بإجراء عملية عسكرية خاصة لحماية المدنيين في دونباس ونزع السلاح في أوكرانيا"، حسبما أوردت وكالة انباء روسية.

وأضاف الكرملين " أعرب شوكت ميرزييف عن تفهمه للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي".

