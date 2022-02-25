الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يكلف برفع تراكمات الهدم والقمامة بطريق شبين الكوم – الماي

وحدة التدخل السريع
وحدة التدخل السريع

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وحدة التدخل السريع بالديوان العام بسرعة رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتحسين مستوى النظافة العامة بطريق شبين الكوم – الماي بداية من ميدان الإسعاف وحتى مدخل القرية، جاء ذلك أثناء عودته وعقب افتتاحه مسجد الفتح بعد تطويره بالماي .
وتابع اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة أعمال رفع تراكمات القمامة بطريق شبين الكوم – الماي، وذلك من خلال الدفع بـ 2 لودر كبير  و 2 سيارة قلاب حمولة 50 طن ، وتم التنبيه علي رئيس حي غرب شبين الكوم بضرورة التنسيق مع وحدة التدخل السريع لتكثيف حملات النظافة علي الطريق والاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية ، وتوزيع صناديق القمامة علي إحدى جانبي الطريق ، مشيراً أنه عقب نهو الأعمال بطريق الماي سيتم البدء في رفع تراكمات القمامة من ميدان الإسعاف حتى مدخل قرية شبراباص ، كما تم التنبيه علي رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بمداخل العاصمة للحفاظ علي النظافة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين .

محافظة المنوفية تعاون التدخل مستوى بداية خلال طريق المواطنين خدمات مواجهة فيروس كورونا

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وائل لطفي

النخبة والناس

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