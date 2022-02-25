الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى (صور)

الرئيس السيسى يتفقد
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي، الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات. 
وقد حرص السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية.

الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 
الرئيس السيسى يتفقد أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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