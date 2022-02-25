القوات المسلحة الروسية تعلن محاصرة الجهة الغربية من العاصمة كييف

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيدور كوناشينكوف، أن القوات المسلحة الروسية حاصرت العاصمة الأوكرانية كييف من الاتجاه الغربي.

وقال كوناشينكوف- للصحفيين اليوم الجمعة: "لقد سيطرت القوات الروسية المحمولة جوا إلى وحدات الإنزال الروسية على مطار (جوستوميل) بضواحي كييف، مما أدى إلى إغلاق وحصار مدينة كييف من الغرب".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت، أمس الخميس، عملية إنزال جوي ناجحة في منطقة مطار "جوستوميل" في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وسيطرت على هذا المطار.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان اليوم الجمعة: "إن أكثر من 200 مروحية روسية شاركت في العملية، ما أدى إلى نجاحها في إسكات كل الدفاعات الجوية في منطقة الإنزال"، مشيرة إلى أن هذه العملية الناجحة أسفرت عن العزل الكامل لمنطقة القتال من الجو وإجراء حرب إلكترونية بشكل فعال.

وأوضح البيان أنه "خلال عملية الاستيلاء على المطار قُتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين في صفوف الوحدات الخاصة الأوكرانية، ولم تتكبد القوات الروسية أي خسائر".

وعلى صعيد متصل أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، اليوم الجمعة، أن روسيا لم تكن لتسمح بأن تتحول أوكرانيا لخنجر في يد واشنطن، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ستؤدي إلى استعادة السلام في أوكرانيا.

وقال ناريشكين في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية: "ستؤدي العملية العسكرية الخاصة إلى استعادة السلام في أوكرانيا في وقت قصير ومنع نشوب صراع عسكري محتمل على نطاق واسع في أوروبا".

وأضاف ناريشكين: "نحن مجبرون أن نقوم بأنفسنا الدفاع عن أنفسنا وحلفائنا. لا يمكننا أن نسمح لأوكرانيا بالتحول إلى خنجر مرفوع ضدنا في يد واشنطن".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميا،ً دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.