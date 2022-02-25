الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في ذكرى الإسراء والمعراج.. برقية تهنئة من وزير الداخلية إلى مختار جمعة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، - برقية تهنئة للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء بها:- "يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول، سائلين العلي القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء وكل عام وسيادتكم بخير".

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