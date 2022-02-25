الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بذكرى الإسراء والمعراج

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في برقية وزير الداخلية: «يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لكم ولجميع أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، لقد اختص المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تَسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف، ونحن إذ نحتفى بتلك الذكرى العطرة لنبتهل إليه جل فى علاه أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية فى آمان ورفعة وإزدهار".

 

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