الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بذكرى الإسراء والمعراج

وزير الداخلية
وزير الداخلية

بعث وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء في برقية التهنئة: “بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يُسعدني أن أعرب لكم وللوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونةً بأطيب الأماني بالنجاح، راجياً المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم المُوقر بدوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطنى الفعال فى تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصرى العظيم، حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان”.

مصر رئيس مجلس النواب اللواء محمود توفيق الإسراء والمعراج الشعب المصري أعضاء مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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