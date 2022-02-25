وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

جاء بها: "أتشرف وهيئة الشرطة في ذكرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وتقدم وأمان.

إننا إذ نستلهم من هذه الذكرى المباركة قيم الصمود والتضحية فى سبيل تحقيق رسالة سامية وأهداف غالية، ونستبشر بثواب المولى جلت قدرته للمخلصين والصابرين، لنجد فى كل هذا دافعاً لبذل المزيد من العطاء ومواصلة الفداء، لبلوغ مسيرة الوطن مدارج الازدهار.

حفظكم الله سيادة الرئيس وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير وكل عام وسيادتكم بخير".