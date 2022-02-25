الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلاق مشروع نادي المسرح التجريبي 2022

المسرح التجريبي
المسرح التجريبي

أطلق مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت، استمارة المشاركة في مشروع نادي المسرح التجريبي 2022، وهو مشروع مشترك بين المهرجان والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان القدير هشام عطوة، ويهدف إلى منح فرص لمشاركة الفنانين المسرحيين في جميع مدن مصر لممارسة الأفعال المسرحية التي تقوم على أفكار طليعية تستهدف التجريب على مستوى جميع عناصر العرض المسرحي.

وأوضح رئيس المهرجان الدكتور جمال ياقوت أن هدف المشروع هو حث المسرحيين في كل المواقع الثقافية في مصر علي اعمال خيالهم من أجل الوصول إلى أشكال مسرحية مبتكرة تتناسب مع الهوية الثقافية لكل موقع ، وأن يمتد نشاط المهرجان وتأثيره إلي كل المدن المصرية وألا يتمركز في العاصمة فقط  و‎أن تكون فعاليات المهرجان التجريبي طوال العام ولا تقتصر على فترة المهرجان. 

وأضاف ياقوت: من الأهداف أيضا أن يقوم المهرجان بدور فاعل في تدريب المسرحيين على مبادئ التجريب وآليات الخروج عن الثابت والمستقر في التعامل مع العرض المسرحي ، ويتم تشكيل لجنة من الفنانين المسرحيين لتقيم المشروعات المتقدمة، وعقد المقابلات الشخصية مع مخرجي المشروعات المقبولة مبدئياً ومناقشتهم.

وعن آليات تنفيذ المشروع قال ياقوت : هناك لجنة لتقييم وتصفية المشروعات المتقدمة  والوصول لقائمة العروض التي سيتم إنتاجها عن طريق الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ويتم مشاهدة العروض المختارة كاملة قبل الموافقة النهائية على إنتاجها من قبل لجنة التقييم ، وتقوم الهيئة العامة لقصور الثقافة بانتاج العروض، وتقام مسابقة بين العروض التي يتم انتاجها، وتتسلم العروض الفائزة الجوائز في حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما حدث خلال الدورة الماضية ، ولكن في الدورة التاسعة عشرة زادت قيمة الجوائز وجاءت كالتالي: يمنح المهرجان الفائزين جوائز بقيمة 6 آلاف جنيه مصري، مقسمة إلى مركز أول 20000 جنيه والمركز الثاني 15000 جنيه، وفي المركز الثالث 10000 جنيه، كما يمنح ثلاث جوائز في العناصر المتميزة قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه.

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وائل لطفي

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