الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبالٌ كبير على انتخابات «المهندسين» في دمياط

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت انتخابات نقابة المهندسين في محافظة دمياط، عصر اليوم الجمعة، إقبالًا متزايدًا حيث يتنافس ٧ مرشحين على مقعد نقيب المهندسين في محافظة دمياط.

وتجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات، اليوم الجمعة 25 فبراير 2022، ويوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022، وسيتم إجراء انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يكون يوم الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وتجرى اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط، حيث يتنافس على مقعد النقيب بدمياط كلاً من: شريف كامل، يوسف العاصي، محمد خشبة، كامل السعداوى، عوض محمد عوض، رضا داود، علي عبداللطيف.

ويتنافس 44 مرشحًا على مقعد العضوية مقسمين إلى أربع شعب وهي: "شعبة هندسة مدنية 20 مرشحًا، شعبة هندسة كهرباء 11 مرشحًا وشعبة هندسة ميكانيكا 6 مرشحين، وشعبة (كيمياء ونووية - غزل ونسيج - تعدين وبترول) 7 مرشحين، وتتنافس 5 قوائم، على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في محافظة دمياط.

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