«Uncharted» يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر المصري

شهد شباك التذاكر المصري تفوقا كبيرا خلال الأيام الماضية للنجمين العالميين توم هولاند وأنطونيو بانديراس حيث حققا إيرادات عالية بفيلم "Uncharted" في دور العرض المصرية وتفوقت قليلا على عدد من الأفلام المصرية.

إيرادات فيلم "Uncharted"

وحقق فيلم "Uncharted" إيرادات عالية خلال الاسبوع المنقضي بإيرادات 2 مليون جنيها و900 ألفا؛ لتصل كل إيرادات الفيلم في مصر إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيها و500 ألفا خلال أسبوعين من العرض في مصر وهي إيرادات مميزة للغاية في وقت بعيدا عن المواسم أو الأعياد.

الفيلم الجديد تدور قصته حول الفتى الصغير “ناثان دريك” الذي يقدم دوره الفنان الشاب توم هولاند، وعلاقته بـ"فيكتور سوليفان"، حيث يخوض الثنائي العديد من المغامرات بحثًا عن الكنوز المفقودة، بينما يسعى دريك لاسترداد إرث عائلته.

أبطال فيلم "Uncharted"

يشارك في بطولة فيلم "Uncharted" عدد كبير من النجوم العالميين منهم الفنان توم هولاند ومارك ويلبرج وأنطونيو بانديراس وتاتي جبريال وصوفيا علي وباتريشيا ميدن والفيلم من تأليف جو كارنهان ومن إخراج روبن فلايشر.

وخلال الفترة الماضية شهدت السينما العالمية طلبات متتالية من الكثير من جمهور السلسلة تقديم بريت دالتون لشخصية ناثان دريك قبل ذهاب الدور في النهاية إلىتوم هولاند، وتم الاستقرار على شون ليفي لإخراج العمل، ولكنه في النهاية اعتذر لحدوث تضارب بجدول المواعيد.

الفيلم الجديد Uncharted مستوحى من سلسلة ألعاب بدأت على منصة PlayStation في عام 2007، وتم تم ترشيح سيث جوردون لإخراج العمل، ولكن اعتذر أيضا وفي النهاية تولى المخرج روبن فلايشر المهمة بشكل نهائي.

وخلال الفترة الماضية انتشرت عدة أخبار وشائعات حول انسحاب توم هولاند من العمل بسبب انشغاله بسلسلة (Spider-Man)، لكن لم تنصت الشركة المنتجة لتلك الشائعات.