الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس غدًا احتفال اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشفت مصادر كنسية مٌطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس غدًا السبت، احتفال اليوبيل الذهبي للكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وقال القمص ابرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ان الكلية الإكليريكية بالإسكندرية بدأت عام1972 أعاد إحيائها البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 الراحل، وذلك في فبراير 1972 وذلك خلال 4 أشهر من جلوسه بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية، وهذا يوضح لنا أن البابا شنودة الثالث كان بطريرك له فكرًا وعمود في الكنيسة الأرثوذكسية.

وأضاف أنه منذ رسامته أسقفًا للتعليم وهو يهتم بالتعليم داخل الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعقب رسامته بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية قام بإحياء الكلية الإكليريكية والذي نٌشأت في القرن الأول الميلادي مع دخول مارمرقس الرسول إلى الإسكندرية، ثم إعاد إحيائها مرة أخري البابا شنودة الثالث في القرن الـ20.

يٌذكر أنه أعتمد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس في عام 2020، العمل بنظام الساعات المعتمدة مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٠ ٢٠٢١، النظام الذي يتطلب للتخرج النموذجي ١٢٨ ساعة معتمدة، تعادل ٨ فصول دراسية خلال أربع سنوات، بالإضافة إلى تقديم الطالب مشروع تخرج في السنة الرابعة للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، واستكمالًا للرؤية الجديدة تستعين الكلية بنظام "الأونلاين" في الدراسة حيث تم تدشين موقع للكلية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية.

ونظرًا لظروف جائحة كورونا، تم استقبال عدد محدود من الطلاب بعد اجتياز الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية، كما تم إقرار الدراسة عبر الإنترنت بنسبة ٤٠٪؜ وبالحضور الفعلي ٦٠٪؜ وذلك لأهمية الجزء التفاعلي في دراسة العلوم اللاهوتية.

وعلى صعيد آخر، تسعى الكلية للعمل علي عدة محاور أهمها إعداد خريج باحث ودارس روحاني، يحيا بما يعلم به، ويتميز بمهارات البحث العلمي، كما تسعي إدارة الكلية إلى تطوير المنظومة التعليمية داخل الكلية، حيث يتم تطوير وإعادة هيكلة المنظومة من الداخل وإعادة وضع اللوائح الداخلية والتي تتضمن لائحة لشؤون الطلبة وأخرى لهيئة التدريس وأيضا للشؤون الإدارية لمعادلة الكلية بالكليات المعتمدة والجامعات الدولية.

وقد أولى قداسة البابا تواضروس الثاني اهتماما خاصًّا بالكلية الإكليريكية، فطور المكتبة الخاصة بالكلية وأصبح كل طالب بمجرد التحاقه بها يحصل علي رقم عضوية في المكتبة يمكنه من تصفح آلاف الكتب عن طريق تطبيق علي هاتفه المحمول، كما تضم الكلية معملًا لدراسة اللغات القبطية والعبرية واليونانية والإنجليزية، ومعامل وتجهيزات أخرى.

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