«وول ستريت»: الغابات وسيلة الاوكرانيين الأخيرة لإحباط سقوط كييف

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، أن القوات الروسية تتقدم جواً وبراً لمهاجمة العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الجمعة، بينما حفر المدافعون عن العاصمة مواقعهم على طول حافة الغابات واستعدوا لتفجير الجسور فيما بدا أنه الوسيلة الأخيرة لإحباط سقوط العاصمة كييف.

وقال جنود أوكرانيون على خط المواجهة، إن القوات الروسية التي استولت على منشأة تشيرنوبل النووية في أعقاب هجوم جوي، مرتبطة بقوات مدرعة روسية كانت قد تدفقت من بيلاروسيا.

وأشارت الصحيفة أنه مع انتشار المدفعية والدروع الأوكرانية في مكان قريب ، استعدت القوات - بما في ذلك المتطوعين المسجلين مؤخرًا في لباس مدني - للهجوم الروسي من الشمال والغرب بعد أن تعرضت كييف لقصف متجدد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بعدم الاستسلام.

وأوضحت ان المدافعين استعدوا للقتال في المدن واندلع إطلاق نار في عدة أحياء في كييف، فيما قال مسئولون أوكرانيون إنها اشتباكات مع متسللين روس، وكانت المدفعية والدبابات الأوكرانية تتحرك في أنحاء المدينة.

وتعرضت كييف لسلسلة من الضربات الجوية الروسية التي هزت وسط المدينة خلال صباح اليوم بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشن هجوم شامل على أوكرانيا قال إنه يهدف إلى الإطاحة بحكومة فولوديمير زيلينسكي وإنهاء تحالف أوكرانيا مع الغرب.

وقال مسئولون أوكرانيون إن النيران اشتعلت في مبنى سكني شاهق بعد تعرضه للقصف و قضى الآلاف من سكان كييف الليل في محطات مترو الأنفاق التي تم تحويلها إلى ملاجئ من القنابل.