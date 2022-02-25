الليلة فى «الدوم».. المرحلة الحاسمة مع لجنة التحكيم بمشاركة تامر محسن وليلى علوى ونادر عباسى

تبدأ الليلة في الدوم على قناة ON المرحلة الحاسمة بعدما تمت تصفية مئات المتسابقين في المرحلة الأولى في تحدي الدقيقة الواحدة.

وتشهد الحلقة الليلة منافسات بين 8 متسابقين في مجال الغناء بمصاحبة الفرقة الموسيقية، و8 متسابقين في التمثيل، و3 متسابقين في التقديم التلفزيوني.

ويقوم بالتحكيم لجنة مميزة بمشاركة المخرج تامر محسن والفنانة ليلى علوى والمايسترو نادر عباسي.

كان برنامج «الدوم» قد حظي باهتمام جماهيري كبير منذ انطلاقه في هذا الموسم بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبإشراف وتنفيذ شركة ميديا هب. وتذاع حلقة اليوم الجمعة في تمام العاشرة مساء على قناة أون.