ميقاتى يوقع القوانين المقرة بمجلس النواب ويحيلها لرئيس الجمهورية

وقع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم، القوانين التي أصدرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة التي عقدت يوم الإثنين الماضي برئاسة نبيه بري، كما أحالها على رئاسة الجمهورية.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد وقع أمس الأول 13 قانونا أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، ثم أحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوقع عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبل أن يحيلها إلى رئيس الجمهورية.

وأقر في جلسته العامة يوم الإثنين الماضي عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون المنافسة، بالإضافة قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي.

ووافق المجلس أيضا على تعديل قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بالإضافة إلى عدد من القوانين المتعلقة بترقيات عدد من مفتشي المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وأعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل لإطلاع مجلس القضاء الأعلى بلبنان على المسودة النهائية لمشروع القانون، وذلك استجابة لطلب وزير العدل الذي طلب الاطلاع على مشروع القانون بصيغته النهائية أيضا.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسك لبنان بحقوقه وسيادته الكاملة برا وبحرا وجوا وفقا للقوانين والمواثيق الدولية، وبتطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، لافتا الى إدانة اللبنانيين للخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، وداعيا الأمم المتحدة لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الخروقات.

جاء ذلك خلال استقباله قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو دل كول في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه، حيث منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور تقديرا لعطاءاته.