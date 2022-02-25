الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الدفاع الأوكرانى: شركاؤنا سوف يزودننا بمزيد من الأسلحة الحديثة

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، أن شركاءنا سوف يزودنا بمزيد من الأسلحة الحديثة.

وكتب ريزنيكوف في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفق ما نقلته وكالة أنباء “يوكرنفورم” الأوكرانية، اليوم الجمعة: "قضيت معظم الليل أتحدث مع زملائي وزراء الدفاع من البلدان التي تدعمنا باستمرار".

وأضاف: “رد فعل العالم أصبح أكثر وضوحا.. وسنتلقى قريبا تعزيزات إضافية في شكل أسلحة حديثة وموارد أخرى من شركائنا”.

وتابع قائلا: "تمكنا بالفعل من إحباط خطط المحتلين الروس.. والآن من المهم تدمير ظلام الأكاذيب الذي خلقه الكرملين.. وهذه ستكون نهاية قاتل متسلسل ومغتصب يهاجم جيرانه"، على حد تعبيره.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على عاصمتها كييف اليوم الجمعة، ما يجعله أصعب يوم في الحرب.

وأضاف هيراشتشينكو أن "المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها الحلفاء الأجانب".

جاء ذلك بالتزامن مع تقرير وزارة الدفاع الأوكرانية حول نسف القوات المهاجمة المحمولة جوا جسرا فوق نهر تيريف في إيفانكيف، على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال كييف، في محاولة لمنع روسيا من التقدم نحو العاصمة.

 وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، إنهاء الحصار المائي الذي فرضته كييف حول القرم بعد انضمامها لروسيا في عام 2014.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن عن أن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه الجزيرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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