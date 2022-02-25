الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية فرنسا: «بوتين» قرر إخراج أوكرانيا من خريطة الدول

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إخراج أوكرانيا من خريطة الدول.

وأضاف لودريان، في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن العقوبات الأوروبية التي تم الإعلان عنها خلال الـ24 ساعة الماضية، تهدف إلى تقييد أداء روسيا مشيرا إلى أن بوتين اختار هجوما شاملا  وقرر إخراج أوكرانيا من خريطة الدول.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي، إلى أن العقوبات الفرنسية على روسيا التي لم يعلن عنها بعد الرئيس إيمانويل ماكرون ستكون صارمة وقوية، وهذا يعني عدم القدرة على ممارسة أنشطة اقتصادية في فرنسا"، مضيفا أن القادة الأوروبيين تلقوا مطالب من أوكرانيا بالحصول على مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية.

في سياق متصل، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، إنها تريد إنهاء العملية العسكرية الروسية في أسرع وقت ممكن.

وأضافت خلال تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أجنبية، "لا توجد رغبة لدى أي دولة أوروبية والولايات المتحدة لخوض حرب مع روسيا.. ما نريده هو إنهاء هذا الغزو الرهيب في أسرع وقت ممكن".

وأضافت"فعلنا كل شيء لمنع هذه الحرب وقمنا بإرسال معدات عسكرية لأوكرانيا وندرس إرسال المزيد من المساعدات، والهدف من ذلك هو التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في شرق أوكرانيا". 

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وائل لطفي

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