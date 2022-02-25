رئيس المجلس الأوروبى: حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قيد الإعداد

قال رئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، اليوم الجمعة، إن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا قيد الإعداد، وذلك عقب الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وأضاف ميشيل- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه "تحدث مع الرئيس الأوكراني (فولوديمير زيلينسكي) حيث تتعرض كييف لهجوم مستمر من قبل القوات الروسية.. نطالب الكرملين الروسي بوقف العنف على الفور".

وأشار ميشيل إلى أن هناك حاجة إلى حشد المجتمع الدولي على الفور من أجل حماية القانون الدولي، موضحا أنه يجب أن يتم وقف الخسائر في أرواح المدنيين.

وقال ميشيل إن أوروبا تقف إلى جانب الشعب الأوكراني وستواصل تقديم الدعم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق الليلة الماضية على الحزمة الثانية من العقوبات ذات العواقب الهائلة والخطيرة، وهناك حزمة أخرى من العقوبات قيد الإعداد .

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العقوبات الغربية التي وافق عليها قادة الاتحاد الأوروبي ليلة أمس ضد روسيا، رداً على هجومها ضد أوكرانيا، سيكون ليها أقصى تأثير على الاقتصاد الروسي والنخبة السياسية هناك.

وفي كلمتها الافتتاحية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي الذي انعقد قبل ساعات، قالت فون دير لاين، إن أحداث الأمس تعتبر لحظة فاصلة بالنسبة لأوروبا، حيث تسقط القنابل على النساء والرجال والأطفال الأبرياء ويموت الكثيرون منهم، كل هذا يحدث في عام 2022 في قلب أوروبا، حتى أصبح نظام السلام لدينا موضع تساؤل جوهريًا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية، حسبما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يقف موحدًا وكان قادته متحالفين تمامًا في إدانة الهجمات الوحشية وغير المبررة التي تُشن على أوكرانيا حالياً، واتفقنا على محاسبة الكرملين على أفعاله. إن حزمة العقوبات الشاملة والموجهة التي وافق عليها القادة الأوروبيون الليلة توضح ذلك بوضوح وستقوم على خمس ركائز، الأول هو القطاع المالي. ثانياً، قطاع الطاقة والثالث هو قطاع النقل. رابعاً: ضوابط التصدير وحظر تمويل الصادرات. وأخيرًا، سياسة التأشيرات.