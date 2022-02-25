لافروف: الغرب يتستر على نظام كييف ويغض الطرف عن جرائم الحرب ضد المدنيين

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الدول الغربية بالتستر على النظام الأوكراني وغض الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين، لافتا إلى أن ممارسات كييف والدول الغربية هي ما أدى بأوكرانيا إلى هذه المأساة.

وقال لافروف، خلال مباحثات مع وزير خارجية جمهورية لوجانسك والنائب الأول لوزير خارجية جمهورية دونيتسك، اليوم الجمعة بموسكو: "لقد تستر زملاؤنا الغربيون طيلة كل هذه السنوات وباستمرار على النظام الأوكراني، وغضوا الطرف عن جرائم الحرب ضد السكان المدنيين وعن قتل النساء والأطفال وكبار السن، وتدمير البنية التحتية المدنية، وشجعوا بصمت أيضا التطور السريع للنازية الجديدة ورهاب الروس"، مشيرا إلى أن هذا ما أغرق البلاد في نهاية المطاف في مأساة.

وأضاف: "إن روسيا قررت إجراء عملية عسكرية خاصة حتى يتمكن الأوكرانيون المحررون من النازيين من تقرير مستقبلهم بحرية"، مشددا على أن بلاده لا يمكنها أن تظل غير مبالية بطلبات جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك بتقديم مساعدات لهما ضد المعتدي.

ونوه لافروف بأن "الناتو" والاتحاد الأوروبي غطيا نظام كييف في الأسابيع الأخيرة عندما شرع في الاستيلاء على هاتين الجمهوريتين بالقوة.

وقررت السلطات الروسية منع شركات الطيران البريطانية من الهبوط في مطاراتها أو عبور مجالها الجوي.