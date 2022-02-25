استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي بلغاريا؛ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2854 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، و59 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و83 ألفًا و435 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و357.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 200 ألف و427 حالة إصابة.

وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2952 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 156 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 236 ألفا و36 حالة، بإجمالي وفيات 1628.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 523 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و301 ألف و253 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 1996 حالة تعاف في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و263 ألفًا و 992 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 ألفا و252 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و473 ألفا و489 حالة، كما سجلت البلاد 362 حالة وفاة مرتبطة به، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 317 ألفا و303.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 517 حالة إصابة جديدة بكوفيد في أخر 24 ساعة، وحالتين وفاة جديدتين، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 463 ألفا و335 حالة، والوفيات إلى 2167.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 24 ألفا و932 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و819 ألفا و282 إصابة.. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 41 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 22 ألفا و809 وفيات.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 69 ألفا و119 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و984 ألفا و369 إصابة وسجلت 111 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 39 ألفا و887 وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 32 ألفا و70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و337 ألفا و227 إصابة وسجلت 46 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32 ألفا و534 حالة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 10 آلاف و25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 ملايين و559 ألفا و560 إصابة وسجلت 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 38 ألفا و491 حالة.

وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و 634 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية و25 حالة وفاة، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3ملايين و 537 ألفا و675 حالة، والوفيات إلى 30 ألفا و 101 حالة وفاة.

وفي أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 24 ألفا و 529 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية و28 حالة وفاة، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 151 ألفا و 386 حالة، والوفيات إلى 5096 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و 24 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ال 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 57 ألفا و 497 حالة، والوفيات إلى 56 حالة وفاة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 31 ألفا و 324 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و 610 آلاف و286 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 14 ألفا و 725 حالة وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7 آلاف و482 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و591 ألفا و936 إصابة وسجلت 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 16 ألفًا و54 وفاة.

وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل ألف و122 إصابة جديدة فضلا عن 25 حالة وفاة. ووصلت أحدث حصيلة لحالات الإصابة المؤكدة في باكستان إلى مليون و506 آلاف و450 حالة، بينما تبلغ الوفيات 30 ألفا و139 حالة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 18 ألفا و593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 661 ألفا و198 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 975 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الرعاية الصحية، تسجيل 572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 418 ألفًا و792 إصابة.

وسجلت وزارة الرعاية الصحية، خلال الفترة نفسها، 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8 آلاف و413 حالة.

وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 578 ألفا و446 إصابة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و658 ألفا و892 إصابة وسجلت 59 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 56 ألفا و224 حالة.