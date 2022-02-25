الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

حريق شقة
حريق شقة

شب حريق، اليوم الجمعة، داخل شقة سكنية بالمجاورة الرابعة الحي 16 بمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بالعقار رقم 15 بالمجاورة الرابعة الحي 16 بمدينة الشيخ زايد.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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النخبة والناس

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