وزير الزراعة يطالب «الدولي للأسماك» برؤية لتنمية الثروة السمكية في إفريقيا

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مونتيجومري سايمس، المدير التنفيذي بالمركز الدولي للأسماك والوفد المرافق له.

وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، على ضرورة أن يكون للمركز الدولي دور في تنمية الثروة السمكية في مصر وأفريقيا نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة.

وطلب القصير تقريرا عن إنجازات المركز وأعماله خلال الخمس سنوات الماضية والدور الذي قام به فى مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ أهدافه، وفقا لاتفاقية إنشاؤه ‏كما طلب خطته المستقبلية لتحقيق هذه الأهداف.

‏وفي ذات السياق، وجه الوزير مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية بتعميق التعاون بينهما وبين المركز الدولي للأسماك ‏بما يسهم فى دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة على أن تعرض تقارير دورية بنتائج ذلك.

طلب أيضا وزير الزراعة ‏من المركز الدولي للأسماك تقريرا عن نتائج التعاون بينه وبين المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية.