في أول تعليق على العملية الروسية بأوكرانيا.. أنجيلا ميركل: «ضعوا حدا لبوتين»

استنكرت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأعربت عن دعمها لجهود المستشار الحالي أولاف شولتس، لإثناء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن فعله.

وفى تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الألمانية، قالت "ميركل"، اليوم الجمعة، "قلبي وتضامني مع الشعب الأوكراني والحكومة بقيادة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في هذه الساعات والأيام العصيبة، معربة عن كامل دعمها لكل الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وشركاء ألمانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي الناتو والأمم المتحدة، لوقف هذه الحرب الهجومية التي تشنها روسيا ووضع حد للرئيس بوتين في أسرع وقت ممكن".

وتابعت "هذه الحرب الهجومية الروسية تمثل نقطة تحول جذرية في تاريخ أوروبا بعد نهاية الحرب الباردة، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وأنا أدينه بأشد العبارات الممكنة، مؤكدة متابعتها التطورات بأشد درجات القلق والتعاطف".

يجدر الإشارة إلى أنه في عام 2014 احتلت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، وكانت ميركل تؤكد خلال فترة منصبها ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مع بوتين مفتوحة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقترب من كييف من المحور الشمالي الشرقي والمحور الشرقي، وفقا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

فيما قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على عاصمتها كييف اليوم الجمعة، ما يجعله أصعب يوم في الحرب.

وأضاف "هيراشتشينكو" أن "المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها الحلفاء الأجانب".