«العربية»: القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف الأوكرانية

أفادت قناة العربية بدخول القوات الروسية تدخل مدينة خاركيف الأوكرانية، كما أظهرت لقطات مصورة دخول قافلة من الجيش الروسي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

من جانبها، وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، في أوكرانيا، بالتعاون مع قوات أوكرانية، موضحة أن مستوى الإشعاع في المحطة طبيعي.

وللمرة الثانية خلال ساعات، أعلنت السلطات الأوكرانية فى العاصمة كييف قبل قليل، عن حالة التأهب لغارة جوية، وتم تشغيل أجهزة الإنذار، وطلبت من السكان التوجه بشكل عاجل إلى الملاجئ.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تقترب من كييف من المحور الشمالي الشرقي والمحور الشرقي، وفقا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربيية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون هيراشتشينكو، إن أوكرانيا تتوقع هجوما بالدبابات الروسية على عاصمتها كييف اليوم الجمعة، ما يجعله أصعب يوم في الحرب.

وأضاف هيراشتشينكو أن "المدافعين عن كييف جاهزون بصواريخ مضادة للدبابات قدمها الحلفاء الأجانب".

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، قد أعلن عن أن وصول قوات روسية إلى مقاطعة خرسون في جنوب أوكرانيا أتاح إعادة فتح قناة شمال القرم لاستئناف إمدادات المياه لشبه الجزيرة.