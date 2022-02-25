سفارة مصر فى كييف: نتفاوض على مسار آمن لخروج مواطنينا

أكدت سفارة مصر لدى أوكرانيا أنها تتفاوض على وجود مسار آمن لخروج المواطنين المصريين الموجودين في مدينة «خاركوف»، وكذلك المدن الشرقية الأوكرانية.

وقالت سفارة مصر في «كييف»: "بالنسبة للسادة المواطنين المتواجدين فى خاركوف والمدن الشرقية يستمر الالتزام بالتواجد فى المنزل أو المخابئ، حيث يتم التفاوض على مسار آمن لخروجهم".

وتابعت: "بالنسبة للسادة المواطنين فى المدن الغربية، والذين لديهم القدرة على التوجه إلى الحدود البولندية، فإن السلطات البولندية تسمح بدخول كافة الجنسيات وتمنحهم فيزة 15 يوما للعودة إلى أرض الوطن".

وأهابت السفارة بالمواطنين المصريين عدم الانسياق خلف أية معلومات مجهولة المصدر، مؤكدة أنها تصدر التعليمات أولا بأول عبر صفحتها الرسمية بالرابط التالي:

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر أمس الخميس، عن شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، خاصة مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وتمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على مطار عسكري، ومحطة تشيرنوبل النووية، القريبين من العاصمة الأوكرانية «كييف».