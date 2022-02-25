الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

1.6 مليار دولار صافى الاستثمارات الأجنبية بالربع الأول من 2021-2022

جريدة الدستور

ارتفع إجمالي صافي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2021-2022 بنحو 59 مليون دولار، لتبلغ نحو 1.664 مليار دولار، مقابل 1.605 مليار دولار في الربع المماثل من العام المالي 2021/2020.

وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي- حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن إجمالي التدفقات للداخل ارتفعت لتبلغ 3.704 مليار دولار مقارنة بـ3.497 دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كما ارتفعت وتيرة التدفقات إلى الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لتبلغ 2.039 مليار دولار مقارنة بـ1.892 مليار دولار خلال الربع المناظر من 2020-2021.

وأضاف التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستثمرة في مصر بإجمالي بلغ 1.411 مليار دولار، مشيرا إلى أن استثمارات المملكة المتحدة بلغت 470.9 مليون دولار، تلتها الاستثمارات الإيطالية بنحو 8ر448 مليون دولار، وفى المرتبة الثالثة الاستثمارات الفرنسية بنحو 179.3 مليون دولار، تلتها الاستثمارات البلجيكية بنحو 5ر153 مليون دولار، ثم الاستثمارات الألمانية بنحو 126.8 مليون دولار، وجاءت الاستثمارات الإسبانية في المرتبة السادسة بقيمة بلغت 51.1 مليون دولار، تلتها السويد باستثمارات بلغت 16.5 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن إجمالي استثمارات الدول العربية خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 بلغ نحو 932.4 مليون دولار، منها استثمارات إماراتية بنحو 448.6 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية نحو 111.7 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات الكويتية نحو 105.3 مليون دولار، واستثمارات الأردن نحو 98.2 مليون دولار، وبلغ حجم الاستثمارات التونسية بمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 14.7 مليون دولار.

وذكر التقرير أن استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 345.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم استثمارات باقي دول العالم 544.2 مليون دولار، تضمنت استثمارات سنغافورة بقيمة 78.6 مليون دولار، واستثمارات سويسرا بنحو 53.9 مليون دولار، وسجلت الاستثمارات اليابانية نحو 11.4 مليون دولار، وبلغت استثمارات كندا ما قيمته 35.4 مليون دولار
 

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