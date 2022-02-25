الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الافتتاح غدًا.. أبرز المعلومات حول معرض الزهور

معرض الزهور
معرض الزهور

أعلنت محافظة الجيزة عن افتتاح معرض الزهور للجمهور، بدءً من يوم غد السبت، السادس والعشرين من فبراير، ويستمر المعرض لمدة 45 يوما، ويُقام المعرض في حديقة الأورمان بالجيزة التي تم إنشاؤها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، بهدف إمداد القصور الخديوية، وتبلغ مساحتها 28 فدانا.

في السطور التالية نقدم أبرز المعلومات حول معرض الزهور:

الأول في الشرق الأوسط:

يعتبر معرض الزهور الأول من نوعه في مصر، والأول من نوعه والأقدم في الشرق الأوسط باكمله، فلم تسبق أي دولة مصر إلى إنشاء معرض للزهور بهذا الحجم وهذا التنوع.

مرة كل عام:

يعتقد البعض أن المعرض مفتوح للجمهور طوال العام، ولكنه يتم فتحه للجمهور مرة واحدة، ولمدة 45 يوما في هذا الوقت من كل عام، في حديقة الأورمان التي ترعى تواجده فوق أرضها منذ ما يقرب من 86 عاما.

مواعيد محددة:

لا يمكن الذهاب إلى المعرض في أي وقت من اليوم فللمعرض مواعيد محددة يجب احترامها، والذهاب في أثنائها، حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، فيجب مراعاة هذه المواعيد إذا ما قررت الذهاب إلى المعرض.

عروض من مختلف الجهات:

لا يضم المعرض الزهور وحسب، وإنما يشمل المعرض عرضا لمنتجات الصوب الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، وهذا التنوع الكبير من أجل إرضاء كافة الأزواق، التي يمكن من خلاله تحقيق هدف وزارة الزراعة، بزيادة عدد زوار المعرض إلى مليون زائر.

عدد النباتات التي تُعرض:

يقوم المعرض خلال أيامه الـ45 بعرض ما يقرب من 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة، وتبدأ أسعار الزهور من 5 جنيهات حتى 2500 جنيه بحسب نوعية النبات التي تقدم على شرائها من المعرض.

أسعار معرض الزهور أ ك ال ي ل الزهور حديقة الاورمان موعد معرض مدة المع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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