الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا: الجيش الروسى يحاول شل التواصل بين القيادة الأوكرانية وقواتها

الجيش الروسي
الجيش الروسي

حذرت القوات المسلحة النمساوية، اليوم، من أن الجيش الروسي يحاول شل التواصل بين القيادة الأوكرانية وقواتها من خلال الهجمات الإلكترونية.

وقال العقيد ماركوس ريزنر، رئيس قسم التطوير في الأكاديمية العسكرية النمساوية، فى تصريحات له، اليوم الجمعة، إن الهجوم والهجمات الصاروخية على أوكرانيا ليست سوى المرحلة الأولى من ثلاث مراحل تخطط لها روسيا.

وأشار «ريزنر» إلى أن هناك ما يسمى "هجوم الاختراق" على عدة جوانب فى أوكرانيا وسوف يعقبه تقدم واسع النطاق نحو نهر دنيبر، حيث تقع العاصمة كييف، موضحا أن المرحلة الأخيرة سوف تكون مرحلة التوطيد، حيث يقوم الروس بتأمين المناطق المحتلة ومنع الهجمات المضادة من القوات الأوكرانية .

وشدد «ريزنر» على ضرورة الحفاظ على الروح المعنوية للقوات الأوكرانية، لافتا إلى أنه إذا تم كسر الروح المعنوية يمكن أن تحدث عواقب متسلسلة تؤدي إلى الهزيمة في غضون أسبوع، منوها إلى أن التفوق الروسي قد يؤدي الى احتلال غرب أوكرانيا خلال 3 أسابيع.
ولفت إلى أن روسيا تستهدف أن تكون أوكرانيا منزوعة السلاح ومحايدة ومنع عضويتها فى حلف الناتو، مشيرا إلى أن روسيا لا تريد أن تتمركز الصواريخ التي تشكل تهديدا لموسكو على الأراضي الأوكرانية.
وتوقع المسئول العسكري النمساوي أنه على المدى الطويل قد تكون هناك مواجهة مستمرة بين روسيا والناتو وتكرار سيناريو الحرب الباردة.

من جانبها، أعربت فيتنام عن قلقها البالغ إزاء حالة النزاع المسلح في أوكرانيا، وحثت وزارة الخارجية الفيتنامية جميع الأطراف المعنية على ممارسة ضبط النفس والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة واستئناف الحوار للسعي إلى حل سلمي والمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار والتعاون في المنطقة والعالم، وفقا لما ذكرته صحيفة "فيتنام نيوز" في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت الوزارة أن فيتنام تولي اهتماما خاصا للمجتمع الفيتنامي في أوكرانيا، وتطلب حماية الأرواح والأصول والحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الفيتناميين والشركات في أوكرانيا، وأكدت أن جميع البعثات التمثيلية الفيتنامية في أوكرانيا تقوم بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلية وعلى استعداد لبذل جهود حماية المواطنين.

من جانبه، كتب السفير الفيتنامي لدى أوكرانيا، نجوين هونج ثاتش، على موقع «فيسبوك»، أن موظفي السفارة قد غادروا بالفعل إلى ملجأ تحت الأرض بعد سماع دوي انفجارات، وحث المواطنين الفيتناميين في أوكرانيا على الاحتماء في أماكنهم، وقال إن الإجلاء في الوقت الحالي غير آمن.

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وائل لطفي

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