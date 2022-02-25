الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

افتتاح 23 مسجدًا في 9 محافظات.. اليوم

الأوقاف
الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا، اليوم الجمعة، في 9 محافظات؛ منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.

وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه منذ الأول من يوليو 2021 حتى تاريخه، بلغ 605 مسجدًا؛ منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و90 مسجدًا صيانة وترميمًا، وفيما يلي المساجد المقرر افتتاحها وهي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان
1. الصالحين - السباعية.

مديرية أوقاف الأقصر
2. الشهيدين – الشغب - اسنا.

مديرية أوقاف الفيوم
3. الشيخ سالم - سنورس.
4. الرحمة – عزبة حميدة دهمان - الشواشنة.
5. التقوى – عزبة فرازه الفهمية - اصلان – طامية ثان.
6. الرحمة – دسيا – مركز الفيوم جنوب.
7. عزبة نصار البحرية – مركز الفيوم شمال. 
8. التوحيد – عزبة الشرايع - طامية.
9. الرحمن – مساكن دمو القديمة – مركز الفيوم شمال.

مديرية أوقاف الإسكندرية
10. مسك الختام – خورشيد السريع – محرم بيك.
11. المصطفى المنياوى – النهضة – عامرية 1.

مديرية أوقاف البحيرة

12. سالم زقيم – مركز الدلنجات أول.
13. العنانى – قرية العنانى – مركز أبو المطامير.

مديرية أوقاف الجيزة
14. على البقلى - اطفيح.

مديرية أوقاف القاهرة
15. على بن أبى طالب – عزبة كامل صدقى القبلية – منشية جمال عبد الناصر – حدائق حلوان.

مديرية أوقاف بنى سويف
16. الرحمن – عزبة توفيق حسين – ناصر.
17. أم الخمسين – عزبة أم الخمسين – ببا.
18. البدهلى – كفر أبو شهبة - اهناسيا.
19. الرحمن – عزبة ربه طحا بوش - ناصر.

مديرية أوقاف أسيوط
20. الحدايبة – بنى سميع – أبو تيج.

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف دمياط
1. السلام – حى السلام – كفر سعد.

مديرية أوقاف الإسكندرية
2. أولاد الشيخ القديم – شارع محرم بك – إدارة وسط.

مديرية أوقاف أسيوط
3. العطان – قرية العدر.

وزارة الأوقاف الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد مساجد الصيانة والترميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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